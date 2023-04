Zudem zweifelt man bei den Kassenärzten an der weitverbreiteten These, dass immer mehr Patientinnen und Patienten Notaufnahmen in Anspruch nehmen würden. Es gebe keine Belege dafür, dass die Zahl der Patienten in der Notfallversorgung steige, mithin eine Überlastung drohe, heißt es in einem Vorstandspapier des Zentralinstitut kassenärztliche Versorgung (Zi). Vielmehr führe Personalknappheit »bei rückläufigen Fallzahlen zur aktuell wahrgenommenen Überlastung von Notaufnahmen«.