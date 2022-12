Bubatz am Broadway: In New York wird seit Donnerstag erstmals in der Geschichte des US-Bundesstaates legal Marihuana zu Genusszwecken verkauft. Ein von der gemeinnützigen Organisation »Housing Works« betriebener Laden in Manhattan (Broadway 750) öffnete um 16.20 Uhr seine Türen – eine Anspielung auf die Zahl 420 (gesprochen: four-twenty), die schon lange ein Code für Cannabis-Konsum ist. Vor der Eröffnung hatten bereits Tausende über Stunden hinweg angestanden. Die Schlange führte um den ganzen Häuserblock.