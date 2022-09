Ein NYT-Sprecher erklärte nach Angaben der »New York Post«: »Wir glauben weiterhin, dass eine hybride Arbeitsumgebung am besten für die ›New York Times‹ geeignet ist.« Die gewünschte Anwesenheit im Büro von drei Tagen sei ein Richtwert. Es liege an den einzelnen Abteilungen, ihre Teams so zu organisieren, dass diese gut funktionierten.