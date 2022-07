15 Millionen Euro für Projekte

Die Bank kündigte auch an, dass sie insgesamt 15 Millionen Euro bereitstellen will, um die Folgen der Sklaverei zu mildern. Es gehe um Projekte in den Niederlanden und früheren Kolonien Surinam und den Karibik-Inseln. Es handelt sich dabei ausdrücklich nicht um direkte Reparationen, eine Entscheidung darüber liege bei der Regierung, hieß es.