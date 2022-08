System aus den 80er-Jahren

Das Münzsystem wurde 1985 eingeführt, weil damals eine oft große Zahl weit verstreut abgestellter Wagen Probleme bereitete. Zunächst musste ein Gulden in das entsprechende Schloss gesteckt werden, später eine 50-Eurocent-Münze. Viele niederländische Supermärkte gingen auch dazu über, eigene Chips auszugeben.

In Zeiten, in denen auch in Deutschland immer häufiger bargeldlos bezahlt wird, sind die Einkaufswagen oft das letzte Relikt, wo man nicht digital weiterkommt: Auch wer ohne Geldbeutel einkaufen geht, braucht für den Wagen ein Geldstück oder einen Chip.

Die Supermarktkette Albert Heijn ist aus einem Lebensmittelgeschäft in Nordholland hervorgegangen und über 130 Jahre alt. Sie ist inzwischen Teil des Ahold-Konzerns mit Sitz in Amsterdam, der weltweit rund 380.000 Mitarbeiter beschäftigt.