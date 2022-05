Vor dem Hintergrund des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine hat sich das Land Niedersachsen nun doch für eine Erdgasförderung am Rande des Wattenmeers im Grenzgebiet zu den Niederlanden ausgesprochen. Der Landtag in Hannover nahm am Donnerstag mit den Stimmen der Regierungsfraktionen SPD und CDU sowie der FDP einen gegenteiligen Beschluss vom Herbst zurück. Die Grünen lehnten das ab.