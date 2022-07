Der Ratschlag von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), die Nutzung von Fracking-Gas im Norden Deutschlands zu prüfen, stößt bei Spitzenpolitikern in Niedersachsen auf Ablehnung. »Geht’s noch?!«, fragte Söders niedersächsischer Amtskollege Stephan Weil (SPD) via Twitter. »Lieber Markus Söder, wie wär’s endlich mit Windkraft in Bayern?«, fügte er an.