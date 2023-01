Am anderen Ende sollte der Kanal gegen 12 Uhr freigegeben werden. Die ersten Schiffe sollten bereits im Laufe des Vormittags eingeschleust werden, sagte Wittmüß. »Wenn die letzten Prüfungen abgeschlossen sind, gehen in Brunsbüttel die Tore auf, und wir sind wieder im Normalbetrieb.« Von der Nordsee kommend waren am Dienstag 13 Schiffe in Richtung Brunsbüttel unterwegs.