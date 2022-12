Am frühen Nachmittag teilte das Havariekommando mit, dass die künstliche Wasserstraße mindestens bis 3. Januar gesperrt bleibe, um die Reinigungsarbeiten an der Uferböschung nicht zu behindern. Der viel befahrene Nord-Ostsee-Kanal war am 21. Dezember gesperrt worden, nachdem wegen eines Lecks in einer Pipeline große Mengen Öl ausgelaufen waren.