Siemens Energy hatte kurz darauf bestätigt, die Gasturbine sei derzeit zur Überholung in Montreal und könne aufgrund der kanadischen Sanktionen nicht zurück an den Kunden geliefert werden. Das Unternehmen habe die deutsche und kanadische Regierung hierüber informiert.

Die Turbinen werden benötigt, um den notwendigen Druck des Erdgases in der Pipeline zu erhöhen. In der Branche gibt es dennoch Zweifel, ob das fehlende Teil den Ausfall von 40 Prozent der Lieferung erklären kann. Die Bundesnetzagentur teilte mit, die Gasversorgung sei weiterhin gesichert. Auch die Bundesregierung sieht keinen Grund, die Alarmstufe auszurufen. Allerdings dürfte der Ausfall der Lieferung Auswirkungen auf die Mengen haben, die in die Gasspeicher fließen. Zumal die Pipeline vom 11. Juli an zehn Tage lang für Wartungsarbeiten gesperrt ist, in dieser Zeit fließt kein Gas.