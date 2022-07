Bei der Alarmstufe liegt eine Störung der Gasversorgung oder eine außergewöhnlich hohe Nachfrage nach Gas vor, die zu einer erheblichen Verschlechterung der Gasversorgungslage führt. Der Markt ist aber noch von sich aus in der Lage, diese Störung oder hohe Nachfrage zu bewältigen. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat die Alarmstufe am 24. Juni 2022 ausgerufen, nachdem der russische Pipelinemonopolist Gazprom den Gasstrom durch die besonders wichtige Ostseepipeline Nord Stream 1 um 60 Prozent gedrosselt hatte. Konkret bedeutet die Alarmstufe, dass Energieversorger und regionale Netzbetreiber versuchen können, Last abzuwerfen – also beispielsweise jene Kunden nicht mehr zu beliefern, die in ihren Verträgen sogenannte Abschaltklauseln vereinbart haben. Diese Kunden beziehen Gas zu günstigeren Preisen, haben dafür aber eingewilligt, bei Engpässen auf die Belieferung zu verzichten. Das Gesetz sieht auch vor, dass Energielieferanten in dieser Stufe ihre erhöhten Einkaufskosten an die Kunden weiterreichen können – trotz bestehender Preisbindungsklauseln. Allerdings muss die Bundesnetzagentur hierfür zunächst eine erhebliche Verringerung der Gasimporte nach Deutschland festgestellt haben. Dies ist bislang unterblieben.