Die fehlende Turbine für die Gaspipeline Nord Stream 1 steckt Insidern zufolge nach ihrer Wartung in Kanada in Deutschland fest. Russland habe die Genehmigung für einen Weitertransport in das Land noch nicht erteilt, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters exklusiv unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Turbine, wegen deren verzögerter Rückführung nach russischen Angaben weniger Gas durch die Pipeline fließen kann, sei am 17. Juli von der Logistikfirma Challenge Group von Montreal nach Köln geflogen worden. Es sei unklar, wann das rund zwölf Meter lange Bauteil nach Russland gebracht werden könne. Es könne Tage oder auch noch Wochen dauern, sagten die Insider.