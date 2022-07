40 Prozent des Normalbetriebs angekündigt

Nominiert sind Lieferungen auf einem Niveau von etwa 40 Prozent des Normalbetriebs, ungefähr 67 Millionen Kubikmeter pro Tag. Ein Insider sagte dem SPIEGEL: »Wenn Gazprom am Donnerstag die Mengen liefert, die jetzt auf den Hauptleitungen nominiert sind, dann entspricht das in etwa einer Größenordnung wie vor der Wartung.« Allerdings könne Gazprom die angekündigten Mengen nach Belieben reduzieren oder auch gar nichts liefern. »Die Nominierung oder eine Abweichung davon kostet ein Unternehmen gar nichts.« Dennoch sei die Nominierung »ein Signal, dass von Donnerstag an wieder etwas Gas durch die Pipeline kommt«.