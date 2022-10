Ende September waren nach Explosionen in der Nähe der Ostsee-Insel Bornholm vier Lecks in den Gas-Pipelines Nord Stream 1 und 2 entdeckt worden, jeweils zwei davon in den Ausschließlichen Wirtschaftszonen Dänemarks und Schwedens. Die Pipelines waren zum Zeitpunkt der Explosionen nicht in Betrieb, enthielten aber Gas.

Vier Lecks an den beiden Pipelines - Sabotage höchstwahrscheinlich

Schwedische und dänische Behörden untersuchen die vier Lecks in den Pipelines, die Russland und Deutschland über die Ostsee verbinden. Unterwasseraufnahmen zeigten in diesem Monat erstmals das volle Ausmaß der Zerstörungen an der Pipelines. Führende Politiker der Welt haben die Schäden als Sabotageakte bezeichnet, nicht wenige sehen Russland in der Verantwortung.