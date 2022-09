In der Nacht auf Montag war in der Pipeline ein plötzlicher Druckabfall festgestellt worden, der dem Betreiber Rätsel aufgab. »Es muss irgendwo ein Loch sein«, sagte ein Unternehmenssprecher der Nachrichtenagentur dpa – »nur kein Mensch weiß, wo.« Die zuständigen Marinebehörden in Deutschland, Dänemark, Schweden, Finnland und Russland seien sofort informiert worden, die Untersuchung des Vorfalls dauere an. Normalerweise liege ein Druck von 105 Bar an, derzeit seien es auf deutscher Seite nur noch 7 Bar.