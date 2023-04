Die Stockholmer Staatsanwaltschaft gehe davon aus, »dass ein Staat dahintersteckt«, so Ljungqvist. Dabei hätten die Verantwortlichen »in dem Wissen gehandelt, dass sie Spuren hinterlassen würden«.

Insgesamt vier Explosionen hatten im September in den Wirtschaftszonen Schwedens und Dänemarks in der Ostsee mehrere Lecks in die Nordstream-Pipelines gerissen, die für den Transport von russischem Gas nach Deutschland gebaut worden waren.