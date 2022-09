Wie reagiert die internationale Gemeinschaft?

Ein Leck in der Nord-Stream-1-Pipeline befindet sich in dänischen und das andere in schwedischen Gewässern. Das Leck von Nord Stream 2 liegt in dänischen Gewässern. Sowohl in Dänemark als auch in Schweden wurden inzwischen Krisenstäbe einberufen. Beide Länder betonen aber, dass ihr Territorium nicht angegriffen worden sei. Zu den Vorfällen sei es in internationalen Gewässern in den ausschließlichen Wirtschaftszonen beider Staaten gekommen.

In der EU sorgt man sich über mögliche Sabotage – auch bei anderen Pipelines und Gasversorgungsanlagen werden nach SPIEGEL-Informationen deshalb nun die Sicherheitskonzepte geprüft. Norwegen hat angekündigt, die Sicherheitsvorkehrungen an seinen Ölanlagen zu erhöhen, sieht die Öl- und Gasanlagen aber nicht in konkreter Gefahr. Die dänische Regierung sorgt sich um die Sicherheitslage im gesamten Ostseeraum und wirft Russland Säbelrasseln in der Region vor.