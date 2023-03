Eine Erstattung gezahlter Verdienstausfallentschädigung komme nur in Betracht, wenn die Arbeitnehmer keinen Anspruch auf Zahlung des Arbeitslohnes durch den Arbeitgeber haben, befand der 18. Senat in der Urteilsbegründung. Dieser Anspruch besteht aber nach Überzeugung des Gerichts in den am Freitag verhandelten Musterverfahren. Entscheidend sei die Frage aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch, ob der Arbeitnehmer für einen verhältnismäßig kurzen Zeitraum ohne sein Verschulden nicht arbeiten könne. In den beiden verhandelten Fällen lagen die Ausfallzeiten deutlich unter sechs Wochen, und die Arbeitsverhältnisse waren unbefristet und ungekündigt.