Verteilkreuz für Windparks in der Nordsee Netzbetreiber plant künstliche Energieinsel vor Sylt

Wie kommt der Strom von gigantischen Offshore-Windparks an Land? Das niederländische Unternehmen Tennet will dafür nach SPIEGEL-Informationen eine Art Mehrfachsteckdose in die Nordsee bauen.