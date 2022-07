Spekulationen über eine planmäßige Wiederaufnahme russischer Gaslieferungen haben am Dienstag am deutschen Aktienmarkt eine Rally ausgelöst. Der Dax übersprang kurzzeitig deutlich die Marke von 13.000 Punkten und ging dann mit einem Plus von 2,69 Prozent aus dem Handel. An der Wall Street stieg der US-Standardwerteindex Dow Jones um 1,6 Prozent. Mit dem Gaspreis ging es dagegen bergab.