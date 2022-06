Moskau erklärte am Freitag auf Nachfrage von Journalisten in einer Schalte mit Kremlsprecher Dmitri Peskow, man können die Recherche nicht kommentieren. Sollte Deutschland jedoch konkrete Schritte unternehmen, wären diese in erster Linie eine Angelegenheit für die Anwälte, sagte Peskow der Nachrichtenagentur Reuters sowie der russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge.