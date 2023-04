Deutschland verfügt bisher über rund acht Gigawatt Offshore-Leistung. Die Bundesrepublik steht damit in Europa auf Platz zwei hinter Großbritannien mit 14 Gigawatt. Schlusslicht im Verbund ist die Atomnation Frankreich mit lediglich 0,5 Gigawatt.

Auch EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen schritt in Ostende über den blauen statt wie üblich roten Teppich. Sie schrieb auf Twitter, die ehrgeizigen Offshore-Pläne brächten »Wind in die Segel, während wir Kurs auf die Klimaneutralität nehmen«. Die EU will bis 2050 klimaneutral werden, ebenso wie Großbritannien.

Mehr als 120 Unternehmen beim Gipfel

Von der Leyens Behörde hatte die nötigen Finanzmittel für das Ziel 300 Gigawatt zuletzt auf 800 Milliarden Euro beziffert. Der Branchenverband WindEurope dringt auf milliardenschwere Finanzhilfen der öffentlichen Hand. »Nicht wenige Mittel fließen in die Innovation, aber auch in existierende Produktionsstrukturen muss investiert werden, um die Kapazität zu verdoppeln oder zu verdreifachen«, sagte Politikreferent Pierre Tardieu. An dem Gipfel nehmen mehr als 120 Unternehmen und andere Partner teil.