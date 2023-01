Fördermöglichkeiten unklar

Vor wenigen Wochen hatte Schweden von einem großen Fund von seltenen Erden berichtet. Allerdings lagern diese in der Nähe der Eisenerzminen von Kiruna, die schon lange in Betrieb sind. Seltene Erden und andere Rohstoffe in Europa rücken stärker in den Blickpunkt, da die EU sich unabhängiger von Förderländern wie China machen will.