Nun soll ein obligatorisches Meldesystem einen besseren Überblick schaffen – und die Regierung will neue Leitlinien dafür erarbeiten, wer bei einer Wasserknappheit mit Strom versorgt wird. So sollen vorrangig die Stauseen aufgefüllt werden, wenn der Wasserstand unter dem für die Jahreszeit üblichen Durchschnittswert liege – Stromexporte könnten dann also eingeschränkt werden, damit Norwegen weiter mit Strom versorgt werden kann. »Dies ist eine Arbeit, die wir gemeinsam mit der Behörde für Wasserressourcen und Energie durchführen werden«, heißt es in der Mitteilung des Energieministers.