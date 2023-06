In der konjunkturellen Flaute wollen in Deutschland nur die Dienstleister mehr Mitarbeiter einstellen, in der Industrie herrscht dagegen Zurückhaltung. Das Beschäftigungsbarometer für die Gesamtwirtschaft stieg im Juni zwar, allerdings nur leicht um 0,2 auf 98,4 Punkte. Das teilt das Münchner Ifo-Institut zu seiner monatlichen Umfrage unter Tausenden Unternehmen mit.