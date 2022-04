Die Marke Obi ist auf dem russischen Markt Geschichte: Alle juristischen Einheiten in Russland seien »ohne Kaufpreiszahlung an einen Investor übertragen« worden, teilt die Baumarktkette mit.

Obi habe »den letzten Schritt vollzogen, um den russischen Markt endgültig zu verlassen«, teilte die Kette nun in Wermelskirchen mit. Schon Mitte März waren alle Märkte in Russland wegen des Ukrainekriegs geschlossen worden, nun sei die Obi-Gruppe nach der jüngsten Transaktion »weder direkt noch indirekt in Russland tätig«.

Obi gehört zur Tengelmann -Gruppe und hat weltweit rund 48.000 Beschäftigte. Zuletzt betrieb die Baumarktkette nach eigenen Angaben 27 Baumärkte in Russland. Das entsprach nach Unternehmensangaben etwa fünf Prozent des Gesamtumsatzes von Obi. Laut dem Onlineportal »Baumarktmanager« gehörte Obi nach der Kette Leroy Merlin des französischen Mutterkonzerns Adeo zu den größten Baumarktbetreibern in Russland.

Einer Enteignung zuvorgekommen

Inhaber Christian Haub hatte in einem Interview mit dem manager magazin im März auf ein russisches Gesetz verwiesen, wonach der Staat das Recht auf Enteignung jener Firmen erhält, deren Heimatländer sich an den Sanktionen wegen des Ukrainekriegs beteiligen. So oder so hätte das Unternehmen die Russland-Märkte abschreiben müssen.

Nach dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine konnte sich Haub »einfach aus moralischen Gründen nicht vorstellen, weiterhin Geschäfte in Russland zu betreiben und damit indirekt das dortige Regime finanziell zu unterstützen«, sagte er in dem Interview.