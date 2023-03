In Sachen Inflation gibt die OECD derweil keine Entwarnung: Die Teuerungsrate könne erst im kommenden Jahr merklich nachgeben. Für 2023 erwartet die Organisation einen Rückgang der Teuerungsrate von 8,7 auf 6,7 Prozent. 2024 soll der Wert dann nur noch bei 3,1 Prozent liegen. »Aufgrund der verzögerten Weitergabe der Energie- und Erzeugerpreise an die Endverbraucher sowie des steigenden Lohndrucks wird die Inflation in Deutschland auch 2023 voraussichtlich höher bleiben als im EU-Durchschnitt«, sagte Isabell Koske, Vize-Direktorin der OECD-Wirtschaftsabteilung laut Reuters. Durch die steigenden Zinsen, verringerten Engpässen in den Lieferketten und sinkender Großhandelspreise für Energie werde sich der Preisdruck aber allmählich abschwächen.