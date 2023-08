Tatsächlich seien bei den Beamten sogar 44 Wochenstunden »eher die Regel als die Ausnahme«, stellte der Deutsche Gewerkschaftsbund fest. So lasse sich der Fachkräftemangel nicht beheben. Auch die GdP mahnte, eine 41-Stunden-Woche in Kombination mit Schicht- und Mehrarbeit führe bei Bewerbern immer wieder dazu, »dass die Berufswahl regelmäßig in andere Bereiche fällt«.