Allerdings gibt es im Koalitionsstreit über schnellere Planungsverfahren bislang keine Einigung und die Frage, was bevorzugt werden sollte, ist dort ein Knackpunkt. Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hatte darauf verwiesen, das Kabinett habe im Juni beschlossen, dass Projekte im Fokus stehen müssten, die dem Klimaschutz dienen – ebenso wie Investitionen in die Schiene oder der Erhalt und der Ersatzneubau insbesondere von Brücken. »Der Neu- und Ausbau von Autobahnen, Straßen oder Wasserstraßen gehört nicht in diese Kategorie.« Neue Autobahnen dienten nicht der Erreichung der Klimaziele, »das Gegenteil ist der Fall«. Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) will dagegen schnellere Planungsverfahren – auch für Autobahnen.