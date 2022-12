Während die CO₂-freie Stromerzeugung in Deutschland anteilig zunimmt, steigt weltweit der Verbrauch von Kohle – die allerdings nicht nur zur Erzeugung von Strom verwendet wird. Ebenfalls diesen Freitag meldete die Internationale Energie-Agentur, dass die Kohleverbrennung 2022 einen neuen Höchstwert erreicht. Dabei ist auch die wachsende Nachfrage in Europa ein Faktor, sie stieg um 1,2 Prozent an. Es ist das zweite Jahr in Folge, dass in Europa der Kohleverbrauch steigt.