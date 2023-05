Europas größte Volkswirtschaft steckt aktuell technisch gesehen bereits in einer Rezession, nachdem das Bruttoinlandsprodukt von Januar bis März mit 0,3 Prozent das zweite Vierteljahr geschrumpft ist. Grund dafür sind vor allem die Zurückhaltung der Bürger beim Konsum, die wegen der anhaltend hohen Inflation erneut Kaufkraftverluste erlitten. »Wir erwarten immer noch einen gewissen Nachholbedarf beim privaten Konsum, da die Gesamtinflation zurückgeht und die vereinbarten Lohnerhöhungen durchschlagen«, sagte der Deutschland-Chefvolkswirt der Deutschen Bank, Stefan Schneider. »Aber der Einbruch im März-Daten und die insgesamt enttäuschenden Stimmungsumfragen im April und Mai deuten auf ein bestenfalls mäßiges Wachstum im zweiten Quartal hin.« So brachen die Industrieaufträge im März mit 10,7 Prozent zum Vormonat so stark ein wie seit Beginn der Pandemie im April 2020 nicht mehr, während sich das Ifo-Geschäftsklima im Mai erstmals nach zuvor sechs Anstiegen in Folge eintrübte.