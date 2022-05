Ölembargo gegen Russland Politiker fordern Schutzschirm für Ostdeutschland

Europa will weg vom russischen Öl – doch in Ostdeutschland fehlt es an Alternativen. Die Linke warnt vor sozialen Verwerfungen. Die Entscheidung für einen Russland-Boykott sei eine »rein westdeutsche Entscheidung«.