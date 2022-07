Wenn Europa seine Abhängigkeit von Importen verringern wolle, sei die Produktion innerhalb der EU ein Muss, sagte Mehren. »Wir brauchen wieder mehr heimische Förderung.« Wintershall Dea prüfe daher alle Optionen, um die Produktion aus seinen deutschen Feldern so schnell wie möglich zu steigern. Derzeit fördert das Unternehmen hierzulande aus 16 Öl- und rund 40 Gasfeldern. Der Konzern hatte zuletzt angekündigt, seine umstrittene Förderung im Wattenmeer ausbauen zu wollen.

Wintershall will sein Geschäft auch in anderen Ländern ausweiten. Alle Optionen für zusätzliche Gasmengen und eine zusätzliche Energieversorgung würden geprüft, hieß es. Dazu gehörten die Großprojekte Nova, Njord und Dvalin in Norwegen, die Ende des Jahres die Produktion aufnehmen sollen. Zudem prüfe Wintershall Dea Möglichkeiten in Ländern, in denen das Unternehmen bereits aktiv sei, wie etwa Algerien. Zudem will der Konzern geplante Investitionen in den Bereichen Carbon Management und Wasserstoff vorantreiben.