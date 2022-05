Ein Einfuhrstopp, das bestätigte auch Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), würde in Deutschland wohl höhere Preise oder Versorgungsengpässe auslösen. Dennoch sei ein solches Embargo für Deutschland handhabbar. Der Anteil russischen Öls am deutschen Ölverbrauch ist seit Beginn des Krieges von 35 Prozent auf 12 Prozent gesunken.

Eine längere Übergangsperiode?

Insbesondere Ungarn und die Slowakei hatten sich in der Vergangenheit jedoch gegen ein Embargo von russischem Öl ausgesprochen. »Die ungarische Haltung hinsichtlich eines Öl- und Gasembargos hat sich nicht geändert: Wir unterstützen dies nicht«, antwortete ein Sprecher der Regierung in Budapest in einer E-Mail auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters. Reuters berichtet außerdem von zwei EU-Vertretern, die von möglichen Ausnahmeregelungen oder einer längeren Übergangsperiode für die beiden Länder sprechen. Spätestens am Mittwoch will die EU-Kommission unter der Leitung von Ursula von der Leyen (CDU) das neue EU-Sanktionspaket vorstellen.