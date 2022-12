Bis zu diesem Jahr gehörten Deutschland und andere europäische Nationen zu den Großabnehmern des russischen Rohstoffs.

Nach Russlands Überfall auf die Ukraine kündigten die EU-Mitgliedstaaten ein Embargo auf russisches Tankeröl an, das am Montag in Kraft treten soll. Dazu wollen sie nun einen Preisdeckel für russisches Öl durchsetzen – und gemeinsam mit internationalen Partnern Russland zwingen, den Stoff für höchstens 60 US-Dollar (etwa 57 Euro) pro Barrel (159 Liter) an Abnehmer in anderen Staaten zu verkaufen.