»Liebe Regierung, bitte finanziere meinen Wahlkampf«

Doch davon halten viele europäische Regierungschefs wenig, schon gar nicht der in Bedrängnis geratene französische Präsident Emmanuel Macron. Er hat seinen Landsleuten gerade ein umfassendes Paket sogenannter Kaufkrafthilfen versprochen, dass die Spritpreise dauerhaft deckeln und möglichst allen Franzosen Treibstoffkosten wie vor dem Ukrainekonflikt sichern soll. So hat es sein Wirtschaftsminister Bruno Le Maire jüngst allen Ernstes versprochen. Dass so etwas unbezahlbar ist und nur »die gefährliche Illusion einer unbegrenzten und kostenlosen französischen Staatsverschuldung« nährt, wie es der französische Notenbankchef François Villeroy de Galhau ausgedrückt hat, ist dem Mann im Élysée gleichgültig. Schließlich gilt es, neue Proteste der Gelbwesten abzuwenden.

So ist es derzeit an vielen Stellen in der europäischen Politik. Die Regierenden heften sich gelb-blaue Ukraine-Bändchen ans Revers, aber sie verschließen die Ohren, wenn die Rede auf die nötigen Finanzhilfen kommt. Sie lassen sich für strenge Russland-Sanktionen feiern – und schauen betreten weg, wenn geklärt werden muss, wer dafür aufkommen soll. Sie fordern die Zeitenwende und hoffen insgeheim, dass alles wieder so wird wie vor dem 24. Februar.