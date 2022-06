Absage droht weiterhin

Das größte Volksfest der Welt war wegen der Pandemie zuletzt zweimal in Folge abgesagt worden. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hatte schließlich Ende April die Verwaltung beauftragt, »die Durchführung des Oktoberfests 2022 ohne Auflagen und ohne Beschränkungen in die Wege zu leiten«.

Doch auch in diesem Jahr drohte eine Absage (mehr dazu lesen Sie hier). Wegen des Kriegs in der Ukraine war im Münchner Stadtrat per Live-Schalte debattiert worden, ob angesichts des Krieges und des Leidens der Menschen fröhlich gefeiert werden könne. Letztlich, so Reiter, müsse aber »jeder für sich entscheiden«, ob er das Volksfest im Herbst besuchen wolle.