12,60 Euro bis 14,90 Euro Die Wiesn-Maß wird teurer

Die Inflation lässt die Preise steigen – das geht auch an der Münchner Wiesn nicht vorbei. Bis zu knapp 15 Euro soll eine Maß Bier in diesem Jahr kosten. Doch nicht bei allen Getränken ist der Preisanstieg so groß.