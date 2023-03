»Wir leben in einer völlig anderen Zeit«, sagte Scholz mit Blick auf Vergleiche mit der Finanzkrise 2008. Gesetzgeber und Bankenaufsicht hätten ihre Lehren aus der damaligen Pleite der US-Großbank Lehman Brothers gezogen. Die Regulierungsvorschriften für Banken seien strenger als damals. »Und wir sehen, dass in den USA, in Großbritannien und zuletzt in der Schweiz die Verantwortlichen schnell und entschlossen gehandelt haben.«