Gespräch mit Lula steht noch aus

Am Montag wird Scholz in Brasília auch mit Lula über das Abkommen sprechen. Der linke Präsident ist erst seit vier Wochen wieder im Amt. Vorgänger Jair Bolsonaro, der auch als »Donald Trump der Tropen« bezeichnet wurde, trug maßgeblich dazu bei, dass die Verhandlungen ins Stocken gerieten.

Bei dem Besuch in Argentinien wurden auch zwei Abkommen zur Förderung von Start-up-Unternehmen und zur Zusammenarbeit im Energiebereich unterzeichnet. Bei Letzterem geht es vor allem um grünen Wasserstoff, Scholz bekundete aber auch Interesse an argentinischem Flüssiggas. Fernández sagte, Argentinien wolle »ein sicherer Gasproduzent in der Welt werden« und seine Förderkapazitäten ausbauen. Argentinien verfügt über eines der größten Schiefergasvorkommen der Welt. Aber die Förderung mit der Fracking-Technik umstritten. Außerdem mangelt es an Infrastruktur zur Verteilung.