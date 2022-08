In den vergangenen Wochen sind zahlreiche Details aus den Ermittlungsakten durchgesickert: Die Finanzbeamtin schrieb in einer Whatsapp-Nachricht etwas von einem »teuflischen Plan«; bei Scholz' altem Parteifreund Kahrs wurden mehr als 200.000 Euro in einem Schließfach gefunden. Beide haben sich zu den Vorwürfen bisher nicht geäußert. Es sind Details, deren strafrechtliche Bedeutung bisher unklar sind. Es ist gut möglich, dass das Geld im Schließfach gar nichts mit dem Fall zu tun hat.

Andere, bislang unbekannte Details aber, die manager magazin, dem »Stern" und dem »Norddeutschen Rundfunk" vorliegen, werfen erneut Fragen zu Scholz' Rolle in der Hamburger Cum-ex-Affäre auf.