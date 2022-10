Wenn es nach der Bundesregierung geht, darf sich der chinesische Reedereikonzern Cosco am Hamburger Hafen beteiligen. Bei einem Besuch in Athen hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nun die Zusage der Bundesregierung für eine Minderheitsbeteiligung der chinesischen Staatsreederei Cosco in eine Betreibergesellschaft im Hamburger Hafen verteidigt. Auf die Frage, ob er mit der Entscheidung einverstanden sei, sagte er in Athen: »Ja, ich halte das auch für die Richtige«.