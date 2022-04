Der russische Oligarch Roman Abramowitsch ist erneut Ziel von Sanktionen wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine : Die Regierung der Kanalinsel Jersey hat nach eigenen Angaben Vermögen des russischen Oligarchen im Wert von sieben Milliarden US-Dollar (6,47 Mrd. Euro) eingefroren.

Der Royal Court in der Hauptstadt Saint Helier habe eine entsprechende Anordnung erlassen, teilte die örtliche Justizbehörde mit. Betroffen seien Werte, die mit dem bisherigen Eigentümer des Londoner Fußballklubs FC Chelsea in Verbindung stünden und sich entweder auf der Kanalinsel oder im Besitz von in Jersey eingetragenen Unternehmen befänden. Zudem seien mehrere Räumlichkeiten durchsucht worden.