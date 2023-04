EPR-Reaktor in China musste vom Netz genommen werden

Allerdings gab es mit diesem Reaktortyp nicht nur bei dem Bau in Finnland Probleme. Auch bei EPR-Projekten in Frankreich und Großbritannien gibt es Verzögerungen und Kostenexplosionen in Milliardenhöhe. Etwa, weil Schweißnähte nachgearbeitet werden mussten.

Im chinesischen Taishan musste im Sommer 2021 ein EPR-Reaktor vom Netz genommen werden. Der Grund war ein »Phänomen mechanischer Abnutzung einiger Bauteile«, teilte der Energiekonzern EDF damals mit. Vergleichbares sei schon bei französischen Atomreaktoren aufgetreten. Das stelle das Modell des EPR aber nicht infrage.