OPEC drosselt Förderung Ölpreis schnellt hoch

Saudi-Arabien will seine Produktion mit Abstand am stärksten zurückfahren: um 500.000 Barrel pro Tag. Es folgen der Irak (211.000 Fass), die Vereinigten Arabischen Emirate (144.000 Fass) und Kuwait (128.000 Fass). Russland, das kein OPEC-Mitglied, aber zusammen mit dem Kartell in der Allianz OPEC+ vereint ist, will seine Förderung nicht weiter kappen. Der Kreml leidet seit Monaten unter einem massiven Rückgang der Öl- und Gaseinnahmen.

Die höheren Ölpreise bremsten am Montag die jüngste Kursrally an Europas Börsen aus. Der deutsche Leitindex Dax, der in der vergangenen Woche um mehr als 500 Punkte zu gewonnen hatte, startete nahezu unverändert in die neue Handelswoche und notierte gegen 10.30 Uhr morgens bei 15.633 Punkten.