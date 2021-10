Fossile Energien Opec-Entscheidung treibt Ölpreis auf Siebenjahreshoch

Die Allianz der ölproduzierenden Länder will ihre Fördermengen trotz des knappen Angebots nicht weiter erhöhen. Die Folge: stark steigende Preise am Weltmarkt – und ein Kursrutsch an den Börsen.