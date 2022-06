Preise gestützt durch Ölembargo

Diese Zeiten sind nun vorbei: Die Ölpreise hatten am Donnerstag trotz der Erhöhung der Fördermengen in die Gewinnzone gedreht. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 117,49 US-Dollar, das sind 1,20 Dollar mehr als am Vortag.

Das lag mit daran, dass US-Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche überraschend deutlich gefallen waren. Auch das teilweise Ölembargo der EU-Kommission hatte die Preise gestützt. Das sechste Sanktionspaket, in dem das Ölembargo enthalten ist, wurde einstimmig beschlossen, zuletzt hatte sich Ungarn quergestellt. Erst als auf Sanktionen gegen das russisch-orthodoxe Kirchenoberhaupt, Patriarch Kirill, verzichtet wurde, stimmte das Land schließlich zu.