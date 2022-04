»Panama Papers« Razzien in vier Bundesländern wegen Verdacht auf Steuerhinterziehung

Zuerst hatte der Sender MDR Thüringen über die Ermittlungen und Durchsuchungen berichtet. Demnach gebe es einen Zusammenhang mit den »Panama Papers«. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Erfurt bestätigte dies. Ihm zufolge wurden am Dienstag mehrere Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Erfurt in Berlin , Brandenburg , Thüringen und Nordrhein-Westfalen vollstreckt.

Der MDR berichtete, dass im Zentrum der Ermittlungen unter anderem der Kauf und Verkauf eines 112.000 Quadratmeter großen Grundstücks in Erfurt aus DDR-Zeiten stünde. Eines der Unternehmen, das in den Kauf verwickelt war, ist eine Firma mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln, deren Name auch in den »Panama-Papers« auftaucht.

Eines der größten Steuerleaks der Geschichte

Die »Panama-Papers« waren im Frühjahr 2016 veröffentlicht worden. Die Unterlagen der panamaischen Anwaltskanzlei Mossack Fonseca gehören zu den größten Datenleaks der Geschichte.