Weniger Wasser in Kanal heißt für die Riesen also: weniger Ladung. Maximal 13,41 Meter Wassertiefe garantiert die ACP jetzt noch. Außerdem dürfen nur noch 32 Frachter pro Tag auf die Strecke. Die Einschränkungen gelten erst mal bis auf Weiteres. Bis es wieder genug Regen gibt. Eine solche Lage, sagt die Behörde, habe es in der Geschichte des Kanals noch nicht gegeben. Man sei schon dabei, sich auf die langfristigen Veränderungen einzustellen, die der Klimawandel auch in Panama bringen werde.