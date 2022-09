Insolvenz von Hakle Papierhersteller beklagen Gaspreis-Notstand

Hakle, Produzent von Hygienepapier mit Sitz in Düsseldorf, hatte in der vergangenen Woche ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragen müssen. Grund dafür waren nach Unternehmensangaben die »massiv gestiegenen Kosten für Material- und Energiebeschaffung« sowie die höheren Transportkosten. Diese Aufwendungen habe man bisher nicht hinreichend an die Kunden im Lebensmitteleinzelhandel und den Drogeriesektor weitergeben können, klagte das Unternehmen.